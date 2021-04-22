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На пропавшей у Бали подлодки осталось кислорода на двое суток

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Фото: Ng Eng Hen / Reuters

На подводной лодке Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-402, пропавшей у берегов Бали, осталось кислорода на двое суток. Об этом сообщает издание VOI со ссылкой на представителя индонезийских военных адмирала Юдо Маргоно.

Маргоно рассказал, что на момент исчезновения 21 апреля на подлодке оставалось кислорода на 72 часа, таким образом, запасы кислорода закончатся в субботу, 24 апреля.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь. Предположительно, в настоящий момент субмарина находится в водах Северного Бали на глубине 700 метров. 21 апреля рядом с островом Бали, где исчезла подлодка, были найдены следы разлива нефти.

Свою помощь в поисках пропавшей субмарины предложили Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия. Сингапур и Малайзия уже направили спасательные суда к месту исчезновения подлодки.

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