Россияне поставили рекорд по потреблению свинины

Потребление свинины россиянами достигло 27 килограммов на человека в 2020 году, что стало рекордом в новейшей истории страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
В прошлом году потребление этого мяса достигло 4,08 миллиона тонн, на четыре процента больше, чем в 2019-м. Эксперты отмечают, что свинина оказалась единственной категорией мяса, где в 2020 году увеличилось потребление. Увеличить ее потребление помогло расширение производства.
В январе-июне 2020 года отпускные и розничные цены на свинину упали более чем на 10 процентов. В этом году она дорожает, хотя и не так значительно, как курица (на 6,4 и 17,3 процента соответственно). По прогнозам экспертов, в 2021 году потребление свинины вырастет еще на три процента.
Она на втором месте среди потребляемого россиянами мяса (с долей в общем потреблении — 36 процентов). Лидером остается птица с долей в 44 процента.
Потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 3,4 процента, до 1,94 миллиона тонн. Такой показатель стал рекордно низким за последние десять лет. Причиной этого эксперты назвали отсутствие у россиян уверенности в будущих доходах, экономия и переход на более дешевые виды белка, в том числе мясо птицы и свинину.