В России появилась одна из крупнейших в мире компаний

В России благодаря слиянию нефтехимических подразделений «Сибура» и ТАИФ появилась одна из крупнейших в мире компаний в этой отрасли. О сделке сообщается на сайте «Сибура».

«В рамках объединения на базе ПАО "СИБУР Холдинг" будет создана компания, в которой действующие акционеры АО "ТАИФ" получат долю в размере 15 процентов взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий», — говорится в сообщении.

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Точный размер вносимой в капитал нового совместного предприятия доли не указывается. Также отмечается, что впоследствии оставшийся пакет акций ТАИФ может быть выкуплен объединенной компанией.

Образованная в результате слияния компания войдет в число пяти крупнейших в мировой нефтехимической отрасли. Руководство «Сибура» и ТАИФ рассчитывает за счет сделки укрепить устойчивость бизнеса и конкурентоспособность на внешних рынках.

«Сибур» был образован в 1995 году и на данный момент принадлежит структурам Леонида Михельсона (48.5 процента), Геннадия Тимченко (17 процентов), а также китайской Sinopec и китайскому инвестиционному Фонду шелкового пути.

ТАИФ был так же основан в 1995-м в качестве совместного предприятия, название которого расшифровывается, как «Татаро-американские инвестиции и финансы». На момент сделки основными собственниками являлись сыновья первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева Айрат и Радик (по 19,5 процента). Основные активы связаны с химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающими отраслями.