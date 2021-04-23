Рисунок на подаренном мужем купальнике прославил его владелицу в сети

Мужчина приобрел супруге купальник с необычным принтом и прославил ее в социальных сетях. Соответствующий пост появился в его TikTok-аккаунте.

Пользователь с никнеймом @flatlanders опубликовал видео, в котором показал реакцию жены на его подарок. Героиня ролика Джессика Макклендон (Jessica McClendon) попозировала перед мужем в слитном купальном костюме бежевого цвета. На вещи напечатан рисунок в виде голого мужского тела, покрытого густыми волосами.

На размещенных кадрах супружеская пара смеется из-за необычного дизайна вещи. «Как тебе? Нравится?» — спросил в шутку мужчина у супруги, на что последняя ответила согласием.

Публикация блогера стала вирусной и набрала больше 235 тысяч просмотров. Зрителей развеселил внешний вид женщины, о чем они принялись писать в комментариях. «Я просто умираю от смеха», «У меня заболел живот от смеха», «Это очень смешно, а жена просто красотка», «Где мне взять такой же для моей жены?» — высказывались они.

Ранее в апреле Бритни Спирс снялась в прозрачном леопардовом комбинезоне и напугала фанатов. 39-летняя певица попозировала в разных нарядах в собственном доме. Ее запечатлели в черном облегающем комбинезоне с леопардовым принтом, который сшит из прозрачной ткани.