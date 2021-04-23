Трое украинцев устроили в США «голливудское ограбление»

Трем жителям Нью-Йорка с двойным гражданством США и Украины предъявили обвинение в кражах из иностранных банков на 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на прокуратуру.

В обвинительном заключении говорится, что 56-летний Вэл Купер (Валерий Кононенко), 52-летний Алекс Левин и 49-летний Гарри Смит (Игорь Беркович) с марта 2015 по октябрь 2019 года вместе с сообщниками украли более 30 миллионов долларов, драгоценности и золото. Некоторые из пострадавших банков находились в России, на Украине, в Молдавии, Латвии, Узбекистане, Азербайджане, Северной Македонии и Франции.

«Преступления, о которых мы говорим, выглядят как из сценария голливудского фильма», — отметила сторона обвинения. Подозреваемые открывали банковские ячейки с помощью копий ключей, которые изготовили их сообщники. Чтобы проникнуть в помещения банков, они арендовали ячейки и фотографировали замки чужих сейфов с помощью бороскопов — такой прибор позволяет исследовать закрытые полости.

Лидером преступной группировки прокуратура считает Купера — предполагается, что он отмывал украденное через свои банковские счета в США. Левина считают закупщиком фотоаппаратуры, а Смита — взломщиком сейфов. В домах подозреваемых обнаружили копии ключей без номеров, наличные, драгоценности, бороскоп и замок от банковского сейфа.

Уточняется, что Купера и Левина связывает криминальное прошлое. Первый был осужден за кражу в СССР в 1986 году, второй в 1999 году получил два года лишения свободы по делу о махинациях с ценными бумагами.