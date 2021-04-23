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Посадить детей пожизненно стало проще

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Фото: Rafael Marchante / Reuters

Верховный суд США принял постановление, согласно которому посадить детей пожизненно без права на условно-досрочное освобождение стало проще. Об этом сообщает Reuters.

Вердикт был вынесен при рассмотрении дела мужчины из штата Миссисипи, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство своего дедушки в возрасте 15 лет. Бретт Джонс подал апелляцию, ссылаясь на восьмую поправку к Конституции США, которая запрещает чрезмерно жестокие и необычные наказания. В частности, мужчина заявил, что судья, рассматривающий его дело, не сделал отдельного вывода о том, что обвиняемый никогда не сможет исправиться.

Таким образом, постановление Верховного суда знаменует отход от практики ограничений на приговоры несовершеннолетних к пожизненному заключению. Этот вопрос был предметом пристального внимания общественности в последнее время, и в 25 штатах из 50 действует запрет на подобные приговоры. Правозащитники опасаются, что снятие таких ограничений может привести к тому, что подобные приговоры будут выноситься в отношении детей не из-за их неспособности исправиться за время тюремного заключения, а по расовому и географическому признаку.

Ранее сообщалось, что семилетнего мальчика из штата Нью-Йорк обвинили в изнасиловании. Инцидент произошел в День благодарения, однако другие детали и имя ребенка не разглашаются. Нью-Йоркский адвокат Энтони Мартоун подчеркнул, что дело абсурдно, поскольку мальчик не мог по-настоящему осознавать, что он делает.

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