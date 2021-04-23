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Огненные шары в небе над российским городом попали на видео

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Жители Ростова-на-Дону сняли на видео огненные шары, которые пролетали в небе над городом. Кадры с места событий опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«В небе над Ростовом что-то непонятное. Я бы предположил отстрел тепловых ловушек на каких-нибудь ночных учениях», — написал журналист. Позднее он уточнил, что небесное явление, напугавшее горожан, действительно было отстрелом тепловых ловушек.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу приказал завершить проверку войск Южного и Западного военных округов в Крыму и приказал отвести их с южных рубежей страны в пункты постоянной дислокации. Военнослужащие и техника станут отбывать с юга страны 23 апреля.

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