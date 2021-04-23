«Самый сильный человек мира» избран депутатом Рады

Украинский атлет Василий Вирастюк, удостоенный звания самого сильного человека в мире, избран депутатом Верховной Рады на довыборах в округе Ивано-Франковской области. Об этом сообщается в Twitter гражданской сети «Опора».

«ЦИК установила результаты выборов в округе №87 и признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, он набрал 15 536 голосов избирателей», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на ЦИК, такое решение вступило в силу на основании уточненного протокола и постановления судов.

Голосование проходило 28 марта. От Ивано-Франковской области победил бывший директор туристического комплекса «Буковель» Александр Шевченко («За майбутне»), который набрал 30,89 процентов голосов. Он опередил спортсмена и актера Василия Вирастюка («Слуга народа») чуть менее чем на 200 голосов.

Василий Вирастюк — спортсмен, атлет, заслуженный мастер спорта Украины, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актер. В 2004 году он получил титул «Самого сильного человека мира», а также шесть раз становился сильнейшим человеком Украины — с 2000 по 2004 году и в 2007 году.