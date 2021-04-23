Жених и невеста проникли в чужой особняк и попытались устроить там свадьбу

В американском штате Флорида жених и невеста без разрешения проникли в чужой особняк и попытались устроить там свадьбу. Об этом сообщает Associated Press.

Кортни Уилсон (Courtney Wilson) и Шенита Джонс (Shenita Jones) заранее присмотрели пустующий особняк площадью 1500 квадратных метров. На прилегающей территории располагался боулинг, плавательный бассейн с водопадом, несколько теннисных кортов и 240-метровый бар. Несколько месяцев назад Уилсон посетил здание под видом покупателя, а затем связался с его владельцем Натаном Финкелем (Nathan Finkel). Он попросил разрешения устроить там свадьбу, но тот отказал.

Несмотря на это, Уилсон и Джонс все равно разослали приглашения гостям. В субботу, 17 апреля, Финкель с удивлением обнаружил, что перед его особняком появились незнакомые люди. Он попытался выгнать их за ворота, но те отказались уходить. Тогда ему пришлось позвонить в службу 911.

На моей территории без разрешения собрались люди. И они то и дело меня донимают. Говорят, что собираются сыграть здесь свадьбу и что это послание от Бога. Я не понимаю, что происходит, но хочу, чтобы это прекратилось Натан Финкель запись обращения в службу 911

После вызова к особняку Финкеля приехали двое полицейских и уговорили Уилсона уйти. «Он, вероятно, рассудил, что в доме никого нет, — предположил Кит Полакофф (Keith Poliakoff), юрист фешенебельного пригородного района Southwest Ranches, где располагается особняк. — И не догадывался, что Натан живет в другом здании на той же территории».