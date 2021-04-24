Умерла легендарная советская разведчица Зинаида Батраева

Легендарная советская разведчица Зинаида Батраева умерла в Москве в возрасте 98 лет. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила РИА Новости ее дочь Ирина.

По словам женщины, Батраева скончалась в четверг, 22 апреля. Причин смерти матери Ирина не раскрыла. О дате и месте похорон разведчицы также не сообщается.

В пресс-бюро Службы внешней разведки России агентству подтвердили информацию о кончине Батраевой, отметив ее вклад в развитие внешней разведки страны. «Зинаида Николаевна Батраева со своим супругом Борисом Никодимовичем Батраевым оставили яркий след в истории нашей внешней разведки. Это была пара прекрасных оперативных сотрудников», — заявили там.

Зинаида Батраева родилась 4 октября 1922 года в селе Дурыкино Солнечногорского района Московской области. Вместе со своим мужем Борисом Батраевым она провела 25 лет в шести долгосрочных загранкомандировках. В частности, они выезжали в Италию, Индию, Пакистан и на Цейлон.