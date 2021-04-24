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Российского дипломата вызвали в Госдеп

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Фото: Joshua Roberts / Reuters

Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдеп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

Отмечается, что там дипломат решительно отверг обвинения против Москвы в дестабилизирующих действиях.

Как отметили в бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии, временного поверенного в делах России в США вызвали, чтобы «высказать обеспокоенность относительно дестабилизирующих действий, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе».

Россия объявила 10 сотрудников посольства США персонами нон грата 21 апреля. Американцы должны покинуть территорию России до 22 мая. В МИД заявили, что дальнейшие шаги в ответ на санкции Соединенных Штатов последуют в ближайшее время.

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