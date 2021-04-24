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Россиянин остался без пениса после секса с тремя женщинами

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Александр Онопа / РИА Новости

Жителю Воронежской области пришлось ампутировать пенис из-за воспаления. Как сообщает местное издание «Мое! Online», россиянин утверждал, что причиной стал инцидент во время секса с тремя женщинами.

50-летний мужчина из села Бабяково Новоусманского района рассказал, что во время любовных утех одна из участниц укусила его за пенис в порыве страсти. В результате половой орган воспалился, но мужчина решил оставить все, как есть. По словам россиянина, после произошедшего пенис стал увеличиваться, и ему это понравилось.

Однако когда воспалительный процесс был запущен до тяжелой степени, мужчину госпитализировали. Врачам пришлось сделать частичную ампутацию. Заметив при операции следы зубов, медики заподозрили возможное насилие и обратились в полицию. В региональном управлении МВД в настоящее время проводится проверка. Сам мужчина продолжает находиться в больнице.

В феврале сообщалось, что хакер заблокировал пенис американца в мужском поясе верности. Пострадавший сидел дома с надетым поясом верности, когда вдруг в приложении к этому девайсу появилась надпись, что кто-то подключается к устройству. После этого пояс оказался заблокирован. Хакер потребовал перевести тысячу долларов в биткоинах для вызволения полового органа.

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