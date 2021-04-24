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Молния убила женщину в российском городе

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Молния убила женщину в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что женщина не успела спрятаться от грома и дождя во время субботника. Ее обнаружили без признаков жизни. «Ударило молнией. Проводится доследственная проверка», — сказали в СК.

Погибшая Ольга Новская была главным специалистом отдела капитального строительства муниципального казенного учреждения.

Ранее семилетний мальчик умер после того, как на берегу Финского залива в него ударила молния. ЧП произошло во время грозы на пляже в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Ребенок находился с родителями в загородном отеле.

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