Описан способ спасения утопленного смартфона

Утопленный смартфон возможно вернуть к жизни, но для этого нужно четко действовать определенным образом. Способ спасения гаджетов в интервью радио Sputnik описал аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин.

По его словам, флагманские смартфоны Apple, Samsung, Huawei и других крупных брендов обладают высокой защитой от воды, но не гарантирует того же уровня надежности после долгого использования. Шатилин подчеркнул, что трещины, царапины и другие механические повреждения приводят к тому, что влага способна попадать внутрь смартфона.

Он заметил, что с помощью фена точно не стоит пытаться починить работу устройства, особенно если речь идет о достаточно новом телефоне. «Вы можете феном задуть воду внутрь гаджета еще глубже. Также под воздействием высокой температуры может пострадать пластиковый корпус», — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что рис действительно может помочь осушить внутренности гаджета. «Следует положить в рис или в силикагель, поскольку они вытягивают влагу. Силикагель лучше, но вряд ли он есть у вас дома. Если оставить смартфон в рисе на сутки, то это может помочь», — заметил Шатилин.

При этом эксперт признал, что лучшим решением будет не терять времени и отнести смартфон в сервисный центр.

Ранее журналисты рассказали, как освобождение памяти смартфона позволит ускорить работу девайса. Одним из самых простых способов освободить место в памяти специалисты назвали удаление фотографий и видео из SMS. Любителям подкастов также посоветовали удалять уже прослушанные выпуски.