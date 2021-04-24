Более 30 тысяч ветеранов получат выплату в размере 10 тысяч рублей к 9 мая

Более 30 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны (ВОВ) получат выплату в размере 10 тысяч рублей к 9 мая. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР).

Согласно информации ПФР, 33,2 тысячи ветеранов, проживающих на территории России и Прибалтики, смогут получить данные выплаты. Отмечается, что эти средства придут участникам и инвалидам ВОВ вместе с пенсией. Выплаты ветеранам перечисляются в соответствии с указом президента России «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы».

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова перечислила условия для получения повышенной пенсии. По ее словам, право на повышенные выплаты имеют те, кто отсрочил оформление пенсии после наступления официального пенсионного возраста. Кроме того, двойную фиксированную часть пенсии могут получить граждане старше 80 лет, инвалиды первой группы, лица, получившие правительственные награды, олимпийские чемпионы, заслуженные артисты, участники Великой Отечественной войны и ветераны труда.