Мем про тезок собрал сотню Джошей на «великую битву»

The greatest battle of all time FordGTStronk

В американском штате Небраска на «великую битву» собрались сотни людей с именем Джош. Грандиозная баталия произошла после того, как Джош Суэйн (Josh Swain) собрал группу полных тезок в чате в Twitter. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Молодой человек предложил участникам сразиться за право носить это имя и дал год на подготовку. 24 апреля 2021 года Джоши собрались в городе Линкольн, трансляция мероприятия велась на YouTube.

Бой велся нудлами — полиэтиленовыми палками для плаванья, а на поле вышли люди в костюмах от Человека-паука до джедая с Чубаккой, и все Джоши. Зрители держали плакаты с надписями «Давай, Джош! Побей Джоша!» и «Я за Джоша». Некоторые даже сделали футболки «Я люблю Джоша».

Автор мема и организатор «великой битвы» Джош Суэйн вышел на дуэль с другим Джошем Суэйном, чтобы сразиться в «Камень, ножницы, бумага». Выиграл Джош Суэйн.

Победу одержал пятилетний Джош Винсон-младший из Линкольна, его короновали бумажной короной из ресторана Burger King, и юный победитель пообещал сразиться с каждым.

Организатор признался, что не ожидал такого ажиотажа и был уверен, что он будет в одиночестве. На мероприятии молодой человек собрал около 10 тысяч долларов на благотворительность, которые передаст детскому госпиталю.

В апреле 2020 года в интернете появился мем, где Джош Суэйн создал беседу с другими Джошами, в которой призвал всех на битву и указал координаты, где она состоится. По условиям соревнования, победитель оставит себе свое имя, а остальные должны будут его сменить. Одно время скриншот из чата, где состояли только Джоши, был популярен, но вскоре забылся. О нем вспомнили, когда подошло время «великой битвы», и организатор напомнил о своем предложении.

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