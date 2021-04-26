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Песков рассказал о доказательствах подготовки покушения на Лукашенко

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российских спецслужб есть все необходимые доказательства заговора против главы Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает «Коммерсантъ».

«Вы знаете, что наши специальные службы, они в сотрудничестве реализовали эту операцию по пресечению этих преступных планов по свержению власти законной в Белоруссии», — сказал Песков и добавил, что власти обладают не только необходимыми доказательствами, но и признаниями некоторых участников этого сговора.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам главы государства, задачу по устранению одобрило высшее руководство США. Позднее ФСБ подтвердила информацию о заговоре и попытке военного переворота. В России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Федута, которые планировали осуществление госпереворота по сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов.

24 апреля сообщалось, что Лукашенко раскрыл несколько сценариев его убийства заговорщиками. Изначально заговорщики планировали ликвидировать его в ходе парада Победы 9 мая, однако были вынуждены отказаться от этого плана из-за сложности его реализации, уточнил он. Также рассматривался вариант с нападением на президентский кортеж и вооруженное нападение на загородную резиденцию Лукашенко.

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