Россияне назвали необходимый для нормальной жизни доход

Больше трети россиян (38 процентов) считает необходимым для нормальной жизни ежемесячный доход в размере 50-80 тысяч рублей. Такие данные приводит исследование банка «Открытие», сообщает РИА Новости.

Меньше 50 тысяч выбрали 11 процентов респондентов, еще 28 процентов считают, что достойный доход должен быть от 80 до 120 тысяч на человека, 15 процентов — от 120 до 200 тысяч в месяц. Еще 9 процентов хотели бы зарабатывать для комфортного существования не менее 200 тысяч.

Исследование показало, что 70 процентов россиян в настоящее время имеют постоянную работу, наибольший процент трудоустроенных в Московском регионе и Центральном федеральном округе, наименьший — на Северном Кавказе и Северо-Западном федеральном округе.

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Больше одной работы есть у 8 процентов опрошенных, причем на Северном Кавказе эта доля увеличивается до 15 процентов.

Своими доходами недовольны три четверти жителей России, они хотели бы зарабатывать больше. Лишь 11 процентов считают, что получают достойные деньги. Наибольшее число удовлетворенных своими заработками в Москве и Подмосковье (15 процентов), наименьшее — в Ленинградской области (7 процентов) и на Дальнем Востоке, где никто не отозвался о своих доходах положительно.

Респонденты видят способ решения этой проблемы в поисках дополнительного источника денежных средств, например, подработки. 70 процентов готовы искать ее, 10 — уже нашли, еще 10 не нуждаются в этом, оставшиеся слишком сильно устают на основной работе и не имеют возможности трудиться сверх нее.

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