Диетолог опроверг популярный миф о яйцах

Новые исследования показали, что яйца полезны для человеческого организма, а содержащийся в них холестерин не так вреден, как считалось ранее. Об этом заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает «Звезда».

Специалист отметил, что в продукте содержится не только важный белок, но и фосфолипиды, жирорастворимые витамины, такие как A, B6, B12, витамин D, который встречается в рыбе и морепродуктах. Гинзбург добавил, что последние данные опровергают мифы о развитии атеросклероза из-за наличия в яйцах холестерина.

«Появились данные, что пищевой холестерин практические не влияет на уровень "плохого" холестерина в крови. (...) Холестерин — это, скорее, хороший компонент пищи», — пояснил диетолог.

Он отметил, что организм использует его для производства желчных кислот, гормонов и витамина D в коже под действием солнца.

Гинзбург заключил, что яйца можно есть пять раз в неделю, это повседневная пища человека. Какая именно категория считается самой полезной, пока не подтверждено наукой, однако считается, что это C2, поскольку их несут молодые куры.

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