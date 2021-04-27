У северных берегов России нашли ходячих морских губок

Ученые нашли три вида морских губок, которые могут передвигаться по дну Северного Ледовитого океана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию научного журнала Current Biology.

Новые виды обнаружили у берегов земли Франца-Иосифа. Исследователи сообщают, что на дне океана найдены полосы из множества переплетенных волосков, нижняя часть которых соединялась с отдельными губками. Следовательно, предполагают они, эти следы возникли в результате движения по морскому дну.

Морские губки могут передвигаться на большие расстояния даже во взрослом возрасте. Наблюдения также показали, что множество этих беспозвоночных располагалось внутри причудливых лент из грунта.

Ученые пока не знают, как именно перемещаются губки, поскольку у них нет мускулов. Способность менять положение крайне важна для выживания губок в условиях постоянного дефицита пищи, заключили исследователи.

Ранее арктические ученые обнаружили самую северную в России миграцию бабочек на Новой Земле. Им удалось увидеть многоцветниц черно-рыжих, которые характерны для Сибири. Это вторая по дальности миграция бабочек на север, и первая по дальности в России, объяснили исследователи.