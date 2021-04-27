Клубы РПЛ раскритиковали за особое отношение к тренерам-иностранцам

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) за особое отношение к иностранным специалистам. Слова Семина приводит «Матч ТВ».

«Наши клубы берут иностранцев без опыта. При этом у нас хватает своих ребят. Надо дать им руководство командами, доверять им и помогать», — заявил Семин. Он также добавил, что иностранным тренерам клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) оказывается существенная поддержка. «Даже после неудач иногда так представляют ситуацию, что этот тренер чуть ли ни гений. А своих не жалуем», — отметил специалист.

Семин также перечислил ряд российских наставников. Среди них он назвал Вадима Евсеева, Сергея Овчинникова, Леонида Слуцкого.

В мае 2020-го Семин покинул пост главного тренера «Локомотива». Его место занял серб Марко Николич.