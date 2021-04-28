Авиакомпания задержала рейс из-за странного предмета в двигателе

Рейс авиакомпании Fiji Airways задержали на полтора часа после того, как в одном из двигателей самолета нашли странный предмет. Об этом сообщает Telegram-канал AviaNews.

Рейс из международного аэропорта Нади (Фиджи) в Окленд (Новая Зеландия) вылетел позже назначенного времени из-за того, что сотрудники наземной службы обнаружили в двигателе четки — предмет, который используют приверженцы индуизма для проведения духовных практик.

«Fiji Airways может подтвердить, что посторонние предметы были обнаружены в зоне выхлопа авиационного двигателя A330. Fiji Airways сообщила об этом в Fiji Airports Limited и полицию Фиджи», — говорится в заявлении авиакомпании.

После инцидента представитель перевозчика организовал проверку не только этого воздушного судна, но и всех других, находившихся на стоянке в аэропорту.

В ноябре 2021 года пассажирский рейс авиакомпании Wizz Air сорвался из-за насекомых, отложивших яйца в приборную панель в кабине пилотов. Личинки привели к выводу датчика скорости из строя, и пилотам пришлось отказаться от взлета два раза подряд.