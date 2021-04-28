Отдыхающий гулял по пляжу и нашел партию кокаина на 112 миллионов рублей

Отдыхающий гулял по пляжу американского города Палм-Бич, штат Флорида, и обнаружил упаковки с кокаином, оцененные более чем в 1,5 миллиона долларов (112 миллионов рублей). Об этом сообщил полицейский Томас Мартин (Thomas Martin) в своем Twitter-аккаунте.

В понедельник, 26 апреля, стало известно, что в выходные гражданин, пожелавший сохранить анонимность, нашел нелегальную партию наркотиков, которую выбросило на побережье, и связался с властями. В запечатанных брикетах насчитали 29 килограммов кокаина. Находку передали в службе пограничного контроля США.

Ранее житель английского города Тэтчем, графство Беркшир, купил на аукционе подержанный автомобиль и нашел девять упаковок героина. При осмотре машины он обнаружил запечатанные пакеты с наркотиками в багажнике и отсеке для запасного колеса. Полиция разбирается в деталях произошедшего.