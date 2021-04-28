На индийца завели уголовное дело за просьбу о помощи

На жителя Индии завели уголовное дело после размещения в Twitter просьбы предоставить баллон с кислородом для больного дедушки. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. 26-летний Шашанк Ядав был задержан полицией по обвинению в распространении «ложной информации», вводящей в заблуждение с целью вызвать панику у населения. Отмечается, что после предъявления обвинений его отпустили.

Ядав разместил в социальной сети пост, в котором попросил как можно скорее предоставить кислородный баллон для больного родственника. Чтобы распространить призыв о помощи, он отметил на публикации известного актера. Затем по цепочке сообщение дошло до местного депутата. Он попытался дозвониться до Ядава, но трубку никто не поднял — оказалось, что дедушка уже скончался.

Однако информацию о нуждающемся передали полиции. У стражей порядка же вызвал претензии тот факт, что больной не был заражен коронавирусом и не имел рецепта на медицинский кислород. В итоге Ядава обвинили в распространении недостоверной информации о пандемии COVID-19. В то же время про коронавирус в публикации мужчины ничего не говорилось.

The Independent отмечает, что ранее правящая партия Индии «Бхаратия джаната парти» («Индийская народная партия») приказала бороться с распространением недостоверных данных о нехватке кислорода для больных COVID-19. Случай Ядава стал первым в штате подобным обвинением.

28 апреля на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 в Индии в страну для помощи вылетел спецборт МЧС России. Как пишет ТАСС, позднее в страну направился второй самолет ведомства.

24 марта в Индии был обнаружен новый штамм коронавируса с двойной мутацией. Через два дня Минздрав страны сообщал, что суточный прирост заразившихся в стране бьет рекорд четвертый день подряд. Сейчас в стране каждые четыре дня заболевают около миллиона человек. Такой показатель в стране оказался максимальным за все время с начала пандемии COVID-19.