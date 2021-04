Ведущий реалити-шоу раскрыл закулисье проекта

Фото: A Place in the Sun

Ведущий британского реалити-шоу A Place In The Sun («Место под солнцем») Дэнни Мензис (Danni Menzies) раскрыл закулисье проекта и вспомнил случай, когда один из героев программы пропал во время съемок. Об этом сообщает The Mirror.

По словам Мензиса, неназванная пара участников так сильно разругалась из-за выбора дома мечты, что один из влюбленных исчез после разногласий, и съемочная группа долго не могла его найти.

«У нас была пара, которая устроила самую большую перепалку за всю историю шоу. Когда мы однажды закончили съемки, один из них исчез, и мы подумали: "Боже мой, мы не сможем закончить шоу, где они?"» — вспомнил автор программы.

В конце концов, потерянный герой нашелся, и команда A Place In The Sun смогла закончить съемки с его участием.

Place in the Sun — популярное шоу, которое впервые показали в эфире в 2000 году. Ведущие помогают участникам программы найти идеальное жилье в Великобритании или за границей.