Автомойщика задержали за установку прослушки в машинах российской бизнесвумен

Работник автомойки на северо-западе столицы установил прослушивающие устройства в автомобилях российской бизнесвумен Дианы Левиев, после чего его задержали сотрудники полиции. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Автомойщика заподозрили его коллеги и сообщили в правоохранительные органы о случившемся. Оказалось, что он устанавливал прослушки в двух дорогих машинах потерпевшей марок Rolls Royce и Mercedes Benz.

По данным РЕН ТВ, владелице автомобилей принадлежит несколько крупных компаний, одна из которых работает в сфере дизайна интерьеров.

В конце марта сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых в незаконной прослушке чиновников и депутатов Екатеринбурга. Это произошло после попытки побега одного из них за границу и спровоцировало массовые проверки фигурантов уголовного дела.