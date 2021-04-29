Песков рассказал о попытках «государства Х» выключить энергосистему Белоруссии

Заговор против властей Белоруссии подразумевал не только ликвидацию президента Александра Лукашенко и взятие в заложники членов его семьи, но и блокировку энергосистемы целой страны. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, без помощи или поручения «государства Х» такие действия невозможно планировать и выполнять. «Группа эмигрантов в Америке не может говорить о кибердействиях, направленных на блокирование энергосистемы страны», — уточнил он.

Представитель Кремля также рассказал, что у властей России есть понимание об объеме заговора. «Есть понимание: мы все слышали признательные показания и мы представляем объем заговора», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что у российских спецслужб есть все необходимые доказательства заговора против Лукашенко. По его словам, власти обладают не только необходимыми доказательствами, но и признаниями некоторых участников этого сговора.

О планировавшемся покушении и подготовке военного переворота в Белоруссии стало известно 17 апреля. По словам Лукашенко, задачу по его устранению одобрило высшее руководство США. Позднее ФСБ подтвердила эту информацию. В России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Федута, которые планировали осуществление госпереворота по сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов.