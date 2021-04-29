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Получивший помилование от Трампа рэпер приговорен к новому сроку

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Kodak Black
Kodak Black
Фото: @kodakblack

Американский рэпер Kodak Black (Кодак Блэк, настоящее имя — Билл К. Капри) приговорен к 18 месяцам испытательного срока за нападение на школьницу в номере отеля. Об этом сообщает телеканал ABC News в четверг, 29 апреля.

Инцидент, из-за которого хип-хоп-артист был привлечен к новому сроку, произошел в 2016 году в городе Флоренс в штате Южная Каролина. Тогда несовершеннолетняя девочка рассказала, что рэпер напал на нее в отеле после своего концерта. Потерпевшая пожаловалась на произошедшее сотруднице школы, после чего та обратилась в правоохранительные органы.

Изначально исполнителя обвиняли в изнасиловании. После он принял выгодные условия сделки и признал вину в нападении первой степени. Рэперу грозит десять лет тюремного заключения, однако ему не придется отбывать наказание, если он не нарушит условия 18-месячного испытательного срока.

Отмечается, что это не первая судимость хип-хоп-артиста. Он неоднократно привлекался к ответственности по делам о наркотиках и оружии.

В 2019 году он был приговорен к 46 месяцам лишения свободы за предоставление ложной информации ради покупки огнестрельного оружия. Однако отсидев менее половины срока, он получил президентское помилование от Дональда Трампа в январе текущего года.

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