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Захарова ответила на заявления Зеленского о Минских соглашениях

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Фото: Russian Foreign Ministry / Reuters

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Украины от Минских соглашений уже становится официальной позицией страны. Ее слова в четверг, 29 апреля, передает РИА Новости.

Так Захарова ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении формата Минских соглашений. По ее мнению, в этих заявлениях нет ничего нового.

«Если подобный подход будет доминировать в переговорном процессе, который, в общем-то, и так заблокирован упорным саботажем Киевом выполнением Минских соглашений в том виде, в котором они были зафиксированы, то рассчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе не приходится», — посчитала представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом Захарова подчеркнула, что российская сторона уверена в существовании шансов «на выход из нынешней тревожной ситуации».

Ранее советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович призвал Зеленского обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным модернизацию Минских соглашений — в частности, отмену хождения рубля в Донбассе. По его словам, восстановление оборота гривны в регионе — один из пунктов заключенных договоренностей.

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