Женщину пристыдили в сети за откровенный наряд на прогулке в компании сына

Женщина вышла на прогулку в чересчур откровенном наряде в компании сына и подверглась критике в сети. Соответствующие видео и комментарии появились в TikTok.

Пользовательница под никнеймом monaag93, у которой есть взрослый сын, показала на камеру свой образ. На ней были короткие джинсовые шорты, бежевый топ с глубоким декольте и коричневые босоножки на каблуках. Кроме того, женщина выпрямила волосы, нарастила ресницы и нанесла на лицо макияж в розовых тонах. Сын героини материала прокомментировал ее образ. «Ты слишком много показываешь. Я бы не очень хотел, чтобы все мужчины смотрели на тебя», — произнес он на кадрах.

Пользователи сети пристыдили женщину в комментариях. «Вы красивы, но вы должны уважительно относиться к просьбам сына», «Тебе следует уважать его чувства. Ты хорошо выглядишь, но лучше одевайся так, когда выходишь на улицу одна», «Ребенку неловко находиться рядом с ней», «Тебе вовсе необязательно оголяться, чтобы показать свою привлекательность. Ему некомфортно. Будь матерью», — высказывались они.

Ранее британская ведущая Аманда Холден вышла на улицу в облегающем наряде без белья и была обругана. Она была одета в комбинезон синего цвета бренда Reiss jumpsuit стоимостью 265 фунтов стерлингов (28 400 рублей). «Ее детям должно быть стыдно», — возмущались подписчики знаменитости.