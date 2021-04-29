Кремль оказался не в курсе вопроса продления нерабочих дней после 10 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, если ли у правительства страны планы продлить нерабочие дни после 10 мая. Об этом он заявил ТАСС.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал идею продления выходных из-за роста числа заразившихся коронавирусом.

Ранее Песков заявил, что дополнительные выходные с 4 по 7 мая, введенные в этом году указом президента России Владимира Путина, являются необязательными для некоторых компаний. В числе исключений оказались предприятия с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы.

Путин 23 апреля объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Позже Песков уточнил, что локдаун на это время в России вводиться не будет. Изначально граждане должны были отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.