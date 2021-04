Бывшая ведущая новостей сбросила 12 килограммов и раскрыла секрет

Бывшая ведущая новостей на британском телеканале «Би-би-си» Кейт Сильвертон (Kate Silverton) пришла на вечернее шоу The One Show и рассказала, что ей удалось сбросить 12 килограммов за время пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Mirror.

В ходе общения с ведущим программы 50-летняя мать двоих детей раскрыла свой секрет — женщина начала прыгать на батуте, чтобы поддерживать свое тело в тонусе. Кроме того, она занялась пилатесом и велоспортом. Для похудения бывшая ведущая новостей также изменила некоторые привычки. Например, стала есть в определенное время и больше спать.

«Я чувствую себя намного лучше. Я чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно в этот период моей жизни», — призналась похудевшая журналистка.

Ранее звезда британского ток-шоу Loose Women («Свободные женщины») Колин Нолан (Coleen Nolan) вернулась в программу после длительного отсутствия. Ее соведущие заметили, что женщина сильно похудела. Та рассказала, что изменения в ее фигуре произошли после того, как она решила пересмотреть пищевые привычки и села на веганскую диету.