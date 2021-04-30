Коммунальщики решили «не испытывать судьбу» и покрасили лестницу в красный цвет

Московские коммунальщики проводили работы на улице недалеко от станции метро «Достоевская» и выкрасили одну из лестниц в ярко-красный цвет. Они объяснили выбор оттенка желанием «не испытывать судьбу». Об этом сообщает «Подъем».

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Ремонт лестницы проводили на улице Самотечной. Поводом для работ стали обращения местных жителей: они пожаловались на состояние плитки, которая потрескалась за зимние месяцы. Вскоре результат ремонта стали обсуждать в сети.

В ответственном за работы учреждении «Жилищник» Тверского района пояснили, что красили плитку «по регламенту», а при выборе цвета руководствовались тем, как объект выглядел до ремонта. «Изначально эта лестница была покрашена в красный цвет. Мы решили не испытывать судьбу и покрасить в такой же цвет, как и был ранее», — пояснил начальник участка Андрей Андрияшкин.

Ранее в апреле между жителями одного из домов Нижневартовска и местным подрядчиком возник конфликт — собственники оказались недовольны расцветкой дома. В итоге в ситуацию вмешался мэр города Василий Тихонов. Он поручил остановить работы. Жильцам пообещали заменить панели.