Мэр российского города разрешил конфликт из-за расцветки дома

Мэр города Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе Василий Тихонов разрешил конфликт, который возник между местными жителями и подрядчиком. Россияне оказались недовольны расцветкой дома. Об этом сообщает URA.RU.

Материалы по теме Их не остановить Квартиры в России опять подорожали. Что будет с ценами дальше? Крыша поехала Пьяные роботы, битое стекло и кривые стены: как выглядят проекты самого эпатажного архитектора мира

Тихонов вмешался в ситуацию после того, как получил обращения от жителей. Собственники пожаловались, что в рамках капитального ремонта подрядчик выбрал для облицовки панели яркого цвета. Однако оттенок не соответствовал проекту ремонта — отделка должна была быть в светлых тонах. В итоге глава города поручил остановить работы.

В разговоре с изданием начальник местного сектора «Югорского фонда капитального ремонта» Евгений Миронов заявил, что строители переделают работу, взяв на себя все расходы. «Подрядчик то, что закупил, то и прилепил. Вроде по цвету близко, но по проекту не совпадает. Это было его самовольное решение», — пояснил Миронов.

В сентябре 2020 года цветом домов после проведенного ремонта остались недовольны жители поместья в Западном Лондоне. Рабочие выкрасили кирпичную кладку строений в желто-горчичный цвет, который владельцы сравнили с детскими подгузниками и пеленками. Жильцы пожаловались, что им не дали возможность определить, как должны выглядеть их дома. Местные власти взяли ситуацию под контроль.