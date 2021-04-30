Путин отменил «день тишины» при многодневном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене «дня тишины» при многодневном голосовании в день перед выборами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 30 апреля.

Согласно закону, предвыборная агитация в случае проведения голосования в течение нескольких дней подряд должна быть завершена в 0:00 по местному времени первого дня голосования. Уточняется, что проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается.

Кроме того, документ позволяет в течение пяти дней обжаловать решения избирательных комиссий в суде, если они были вынесены в ответ на жалобу на действия нижестоящих избиркомов. Раньше срок составлял десять дней. Комиссия должна рассмотреть эту жалобу в течение семи дней. Также теперь суд не сможет отменить решение избирательной комиссии о регистрации кандидата из-за выявленных нарушений, если избирательная комиссия ранее не известила кандидатов о них.

22 апреля Госдума отменила «день тишины» при многодневном голосовании. В октябре глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что «день тишины» в современных условиях развития социальных сетей и интернета лишен смысла.