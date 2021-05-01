Россия
 
Последние новости
Киргизия и Таджикистан договорились полностью прекратить огонь
Преступники украли у тренера «Сочи» валюту и оставили рубли
В центре Москвы задержали «Чебурашку»
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Москвичка погибла при падении на рельсы в метро 
Во Франции полиция распылила слезоточивый газ на первомайской демонстрации
Диетолог рассказала о правильном пасхальном куличе
Момент смертельной аварии с детьми в Ставрополье попал на видео
Доллару предрекли обрушение из-за России
Новости партнеров
Прослушать новость

Власти российского региона оценили идею объединения с соседями

Перейти в «Мою Ленту»
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

Власти Тюмени оценили идею присоединения к соседней Курганской области после высказывания вице-премьера Марата Хуснуллина об объединении российских регионов. Об этом пишет РБК.

«Вопрос об объединении двух регионов в правительстве Тюменской области не рассматривается», — заявили в местном оперштабе.

27 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что существующий принцип деления России на регионы «неправильный», такого их количества стране не нужно. По его мнению, стоит объединять небольшие регионы с более крупными соседними, чтобы вопросами этих территорий занимались губернаторы, а не федеральная власть.

Позже в правительстве уточнили, что подобная идея не прорабатывается. «В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — заявил представитель Хуснуллина.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тюменские власти и политолог резко высказались об объединении с Курганом
Губернатор ЕАО отреагировал на идею объединиться с Хабаровским краем
В правительстве прокомментировали идею объединения регионов
Кремль оценил идею объединения регионов России