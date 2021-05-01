Власти российского региона оценили идею объединения с соседями

Власти Тюмени оценили идею присоединения к соседней Курганской области после высказывания вице-премьера Марата Хуснуллина об объединении российских регионов. Об этом пишет РБК.

«Вопрос об объединении двух регионов в правительстве Тюменской области не рассматривается», — заявили в местном оперштабе.

27 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что существующий принцип деления России на регионы «неправильный», такого их количества стране не нужно. По его мнению, стоит объединять небольшие регионы с более крупными соседними, чтобы вопросами этих территорий занимались губернаторы, а не федеральная власть.

Позже в правительстве уточнили, что подобная идея не прорабатывается. «В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — заявил представитель Хуснуллина.