«Интер» после девяти подряд титулов «Ювентуса» выиграл чемпионат Италии

Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии в сезоне-2020/21. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

О завоевании титула командой стало известно после ничьей в матче идущей второй «Аталанты» с «Сассуоло» (1:1). В итоге за четыре тура до конца первенства страны «Интер» опережает ближайшего преследователя на 13 очков. Клуб из Бергамо потерял математические шансы догнать лидера.

«Интер» выиграл чемпионат Италии впервые за 11 лет. Команда прервала гегемонию туринского «Ювентуса», который побеждал в турнире последние девять сезонов.

Для «Интера» первенство в серии А стало 19-м в истории. Лидером по этому показателю с 36 титулами остается «Ювентус».