«Ювентус» лишился шансов выиграть чемпионат Италии

Туринский «Ювентус» лишился математических шансов на победу в чемпионате Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лидер первенства «Интер» одержал победу над «Кротоне» и набрал 82 очка. Отрыв нерадзурри от ближайшего преследователя «Милана» составляет 13 очков за четыре тура до завершения чемпионата. В активе «Ювентуса» 66 очков. Интер может стать чемпионом страны уже 2 мая. Для этого необходимо, чтобы «Аталанта» не выиграла у «Сассуоло».

«Ювентус» остался за бортом Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Команда вылетела на стадии 1/8 финала, не сумев справиться с «Порту».

«Ювентус» становился сильнейшим клубом стране последние девять сезонов. Нерадзурри — самый титулованный клуб в истории Серии А. На счету «старой сеньоры» 36 побед в чемпионате Италии.