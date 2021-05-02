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Белый дом обнародовал секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон

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Фото: Pixabay

Администрация президента США Джо Байдена обнародовала правила нанесения ударов за рубежом вне зон боевых действий, изданные предыдущим лидером страны Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание The New York Times.

По информации газеты, в октябре прошлого года она вместе с Американским союзом защиты гражданских свобод (ACLU) добилась через суд раскрытия этих материалов в рамках закона о свободе информации (FOIA).

В правилах в том числе речь идет о действиях спецназа и нанесении ударов беспилотниками вне зон боевых действий. Как пишет издание, Белый дом унаследовал это дело и потребовал отсрочки.

В правилах, изданных Трампом в 2017 году для контртеррористических операций «прямого действия», указывается, что, в частности, в них приоритет отдается не ликвидации террористов, а их захвату для дальнейшего получения разведывательной информации.

Демократ Байден вступил в должность 20 января, сменив республиканца Трампа. На момент окончания полномочий последнего 60 процентов американцев назвали Трампа одним из худших президентов в истории. Однако уже в феврале рейтинг нового президента США начал падать.

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