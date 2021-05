Получивший «Оскар» короткометражный фильм заподозрили в плагиате

Режиссер и сценарист Синтия Као обвинила создателей короткометражной картины «Два далеких незнакомца» в плагиате. Об этом сообщает портал What's on Netflix.

Она утверждает, что в 2016 году сняла фильм «День сурка для черного», сюжет которого практически полностью был повторен в оскароносной картине: мужчина торопится домой, но сталкивается с полицейским и оказывается во временной петле. Различия же заключаются в том, что главный герой спешит не к матери, а к собаке.

Картина «Два далеких незнакомца» об убийстве темнокожего белым полицейским завоевала статуэтку как «Лучший короткометражный игровой фильм».

В 2018 году борьба за главную награду «Оскар» оказалась одной из самых скандальных в истории кинопремии — фильмы-фавориты уличили в расизме, плагиате, педофилии и эксплуатации труда заключенных. В частности, ленту Гильермо дель Торо «Форма воды», получившую 13 номинаций на «Оскар», уличили в плагиате — в картине якобы практически целиком повторяется сюжет пьесы Let Me Hear You Whisper («Позволь мне услышать твой шепот») американского писателя Пола Зиндела, написанной в 1969 году. При этом в титрах не упоминается ни драматург, ни его работа.