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Жители российского города простились с погибшими в ДТП на Ставрополье детьми

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Волгограде местные жители простились с погибшими в аварии в Ставропольском крае детьми из спортивной школы олимпийского резерва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по физической культуре и спорту администрации города.

Мероприятие проходило в зале прощаний на улице Землячки. На траурную церемонию пришли родственники погибших, их знакомые, одноклассники, а также спортсмены и тренеры. Девочки будут похоронены на Алюминиевском, Ворошиловском, Краснооктябрьском и Моторном кладбищах.

3 мая в регионе объявили день траура в связи с гибелью детей.

Ранее в областной администрации рассказали, что в ДТП попала юношеская женская команда по баскетболу. В машине находились 13 девочек 2008 года рождения и их тренер. 14-м ребенком была племянница водителя.

Авария произошла 30 апреля. Изначально была информация о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка спасли. По данным источника ТАСС, пострадали всего 18 человек. Дети ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск.

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