Президента Армении заподозрили в сокрытии двойного гражданства

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против президента страны Армена Саркисяна — его заподозрили в сокрытии двойного гражданства. Об этом в своем Facebook сообщил председатель Союза адвокатов страны Ара Зограбян.

Он отметил, что 53 адвоката подали заявление о сокрытии главой государства информации о втором гражданстве, но специальная следственная служба решила не заводить дело.

Согласно поданному иску, с 2003 по 2012 год Саркисян был гражданином Великобритании. По законам Армении, кандидат на пост президента в течение последних шести лет должен иметь только армянское гражданство. Таким образом, когда в марте 2018 года Саркисян стал главой государства, эти шесть лет еще не прошли.

Дело возбуждено по части 1 статьи 325 УК Армении («Подделка удостоверения или иного официального документа, использование заведомо ложного документа»). Максимальный срок наказания — два года лишения свободы. Также предусмотрены штраф и исправительные работы.

Ранее парламент Армении не избрал на пост главы правительства исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.