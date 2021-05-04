Съемочная группа из России попала на «Миротворец» из-за работы в Крыму

Съемочная группа из России, работавшая над художественным фильмом «Пункт пропуска» в Крыму, попала в базу данных «Миротворца». Об этом сообщил «Российской газете» автор сценария картины, исполнивший в ней роль командующего Черноморским флотом, Иван Соловьев.

На украинский сайт попали режиссер фильма Вера Соколова и оператор-постановщик Леонид Рудкевич, а также народный артист России Эммануил Виторган и заслуженный артист России Михаил Калиничев.

Еще у троих членов группы (Михаил Полицеймако, Тимур Ефременков и Иван Соловьев), которых ранее уже размещали на сайте, появилась информация об участии в съемках «Пункта пропуска».

По словам сценариста, Украина в очередной продолжает вести тупиковую политику «составления списков неугодных и бряцания тяжелыми квазиправовыми формулировками». Он выразил уверенность в том, что для простых жителей Украины это станет «дополнительным стимулом» посмотреть фильм. «Война же с деятелями культуры и искусства —дно пропагандистских технологий, наглядно показывающая всю маргинальность методов сегодняшней украинской власти», — отметил Соловьев.

Фильм «Пункт пропуска» снят в 2020 году московской киностудией «Горизонт кино». В его основу легла реальная история двух военнослужащих Черноморского флота России, захваченных украинскими спецслужбами в Крыму. На Украине их осудили на 13 и 14 лет лишения свободы, однако в результате обмена крымчане вернулись в Россию. Прокат запланирован на май этого года.

«Миротворец» регулярно публикует в разделе «Чистилище» личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к нынешним киевским властям, а также российских артистов, побывавших в Крыму после его присоединения к России. На ресурсе, в частности, выложены сведения о таких артистах, как Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Дима Билан и Стас Пьеха. Кроме того, на сайте разместили данные почти 300 человек, принимавших участие в строительстве моста через Керченский пролив.