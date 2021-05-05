На Украине ответили на заявление Лукашенко о поставках оружия в Белоруссию

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко ответил на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о поставках оружия, техники и боевиков из Украины, заявив, что эта информация ничем не подтверждена. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

Дейнеко указал, что белорусский лидер, как минимум, три раза на протяжении последних двух лет делал подобные заявления, утверждая, что из Украины в Белоруссию идут незаконные поставки оружия. По его словам, он официально обращался к своему коллеге — главному пограничному уполномоченному Белоруссии, но не получил никаких объяснений. Также ему не были приведены факты, которые бы подтвердили слова Лукашенко.

Дейнеко считает, что на заявления главы Белоруссии не нужно обращать внимания. Он добавил, что граница между двумя странами усилена, хотя никаких угроз там не наблюдается.

В МИД Украины также опровергли высказывания Лукашенко о переброске оружия боевиками через Украину.

В декабре 2020 года белорусский лидер заявил о задержании якобы группы «террористов», которая везла тонны оружия через территорию Украины. По его словам, они планировали устраивать нападения по всей стране и тоннами завозили оружие с Украины. Операцию по их задержанию проводили «чекисты с милицией», силовиков должны были представить к государственным наградам.