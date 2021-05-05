Дом
 
Последние новости
В Роспотребнадзоре объяснили необходимость второй дозы вакцины от COVID-19
Россиянам назвали признаки незаконной перепланировки у соседей
Москвичей предупредили о дождях в День Победы 
Заложенность носа оказалась одним из признаков опасной болезни
Японский город потратил выплаты за COVID-19 на гигантскую статую кальмара
В Китае пожилых туристов вместо экскурсии отвезли на кладбище
В Сирии погиб человек из-за удара Израиля
Британцам предложат ввести третью дозу вакцины от COVID-19
Украинский эксперт рассказал о главном страхе Зеленского
Новости партнеров
Прослушать новость

Женщина купила три дома за евро и потратила на них в 60 тысяч раз больше

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @Peter_Fox59

Бизнесвумен Рубиа Диас увидела объявление о продаже домов на Сицилии за один евро и решила принять выгодное предложение. Она планировала провести в коттедже старость со своей семьей, но столкнулась с непредвиденными трудностями, пишет The Sun.

В последние годы несколько итальянских городов попали в заголовки газет, предлагая покупателям практически бесплатные дома. Таким образом местные власти надеются привлечь новых людей, которые восстановят приходящую в негодность недвижимость и «оживят» местность. Любой, кто покупает дом на Сицилии, должен отремонтировать его в течение трех лет, иначе он потеряет свой залог, который составляет 5000 евро.

Рубиа Диас купила сразу три здания в городке Муссомели, по одному для каждого из своих детей, потратив на них в общей сумме три евро. Однако она быстро поняла, что реальная стоимость ремонта обветшалого строения будет строить не одно тысячу евро, а в десятки тысяч раз больше. К настоящему времени она потратила 12 тысяч евро на оплату труда и материалы для первого дома и ожидает, что полная стоимость ремонта составит около 20 тысяч евро. Таким образом, в три дома ей придется вложить около 60 тысяч.

Бизнесвумен посоветовала хорошо подумать, прежде чем приобретать такие дома за евро, поскольку их восстановление обойдется очень дорого. Она также порекомендовала ознакомиться с тем местом, где приобретается недвижимость, поскольку все они имеют разные схемы оплаты и правила, определяющие, когда и кем должны быть выполнены ремонтные работы.

Ранее семейная пара из пригорода нидерландского города Эйндховен стала первым арендатором дома, полностью напечатанного на 3D-принтере. После переезда супруги поделились впечатлениями с изданием The Guardian.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
HOME CHEAP HOME I bought THREE of Italy’s €1 houses for me and my daughter so I can retire here but it’ll REALLY cost me €60,000
Определена средняя стоимость квартиры в Сочи
Американка сняла квартиру без просмотра и оказалась в доме для пенсионеров
Другие материалы рубрики
Дом00:0122 января

Как дома

Снимать жилье в России становится все дешевле. Что выбрать: аренду или ипотеку?
19:5626 апреля

Звезда «Бумера» рассказал о передаваемой среди актеров квартире

19:1226 апреля

Памятник Ленину захотели продать за миллиарды рублей

18:1526 апреля

Опубликован график отключений горячей воды в Москве

Дом00:0319 января

Осколки Союза

Панелька-телевизор, летающая тарелка и трансформеры — что осталось от советского наследия в Европе
16:2726 апреля

Известный блогер предложил увековечить Лужкова в центре Москвы

15:1926 апреля

Легендарный магазин из 90-х вновь откроется в центре Москвы

13:5826 апреля

Цены на жилье проверят во всех регионах России

Дом00:0015 января

Дальше — больше

Квартиры в России беспрецедентно подорожали. Что будет с ценами в 2021 году?
13:2226 апреля

У родственников звездного адвоката захотели отобрать квартиру

12:1926 апреля

Российским городам предрекли появление гетто

11:1626 апреля

В России предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

Россия
«Бизнесмены и депутаты бывают довольно часто»
Россияне полюбили БДСМ. Почему им так нравятся унижения за большие деньги?
Московская водопроводная
Как Москва обеспечивает себя чистой водой и улучшает экологию
История московского Первомая
Какие столичные заводы застали праздник в 1917 году
Что изменится в жизни россиян с 1 мая
Пенсии, льготы и новые штрафы для автомобилистов: главное о переменах в стране
Все материалы
Мир
МИД России обвинил США в провоцировании гонки вооружений
«Талибан» атаковал военную базу в Афганистане
«Нам приказали стрелять в родных»
Уличные бои, похищения и расстрелы — что происходит в Мьянме после переворота?
США рассказали о наблюдении за отводом российских войск от границ Украины
«Я выстрелил в него два раза»
10 лет назад спецслужбы США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена
В Швеции захотели ввести меры против российских дипломатов вслед за Чехией
Посольство США перестанет выдавать визы россиянам
Американские дипломаты объяснили свое решение российскими санкциями
Все материалы
Бывший СССР
Дети покатались на карусели в Казахстане и получили травмы
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Пашинян сделал прививку от коронавируса
Глава ДНР предсказал резню в Донбассе
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Число пострадавших в конфликте Киргизии и Таджикистана возросло
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Среднему классу в России предрекли обеднение
Белоярская АЭС начала переход на исключительное использование МОКС-топлива
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Банкир назвал способы избежать штрафа за досрочное погашение кредита
«Это была отличная сделка»
Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
Названы сроки возобновления строительства «Северного потока-2»
На вес золота
Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
Все материалы
Силовые структуры
Зарезавшего жену у торгового центра в Москве приговорили к восьми годам колонии
«Все. Я умираю!»
Актер Марьянов лечился от алкоголизма. Как его визит в реабилитационный центр закончился смертью?
Умер обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Алексей Навальный (архивное фото)На Навального завели новое уголовное дело
Его штабы объявили о роспуске, их могут признать экстремистскими
Стало известно о возможных сокращениях в Следственном комитете России
Все материалы
Наука и техника
«Это только усугубит неравенство»
 
«Париж будет наш или его не будет вовсе»
Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Гарик Харламов пошутил о создании собственной партии «Жир»
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
Гузеева поделилась способом достичь счастья
Доктор Мясников усомнился в сознательности россиян
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Собчак оценила прекращение выдачи россиянам виз США фразой о железном занавесе
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Все материалы
Ценности
Билли Айлиш попозировала в корсете и чулках для обложки Vogue
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Прыгающая в бикини 55-летняя актриса порадовала подписчиков
Автомобильный номер продали за миллионы долларов
Оголяющие ягодицы шорты популярного бренда вызвали споры в сети
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Кабаны довели супругов до развода
Женщина сбросила 76 килограммов и возгордилась обвисшей кожей
Восьмимесячный сын веганки начал есть камни
Тысячи попугаев затерроризировали жителей города и попали на видео
Похитители книг
Как ловили банду воров, мастерством которой восхищались даже британские спецслужбы
Все материалы
В Минске нашли стоянку с прототипами «ё-мобиля»
Новый BMW M3: с широко раскрытыми ноздрями
Видео: карбоновый суперседан BMW M3 — 510 сил и полный привод
В Швейцарии построят гиперкар с кузовом из биокомпозита и гибридной батареей
Несокрушимая советская мощь: трактор «Кировец»
История одной из мощнейших сельскохозяйственных машин в мире
В Абу-Даби сфотографировали неизвестный Ferrari
Два литра и вариатор: знакомимся с обновленной Toyota Camry
Новые моторы и коробки передач
Bentley выпустила коллекцию мебели с тканевой обивкой из «мрамора»
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы