Женщина купила три дома за евро и потратила на них в 60 тысяч раз больше

Бизнесвумен Рубиа Диас увидела объявление о продаже домов на Сицилии за один евро и решила принять выгодное предложение. Она планировала провести в коттедже старость со своей семьей, но столкнулась с непредвиденными трудностями, пишет The Sun.

В последние годы несколько итальянских городов попали в заголовки газет, предлагая покупателям практически бесплатные дома. Таким образом местные власти надеются привлечь новых людей, которые восстановят приходящую в негодность недвижимость и «оживят» местность. Любой, кто покупает дом на Сицилии, должен отремонтировать его в течение трех лет, иначе он потеряет свой залог, который составляет 5000 евро.

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Рубиа Диас купила сразу три здания в городке Муссомели, по одному для каждого из своих детей, потратив на них в общей сумме три евро. Однако она быстро поняла, что реальная стоимость ремонта обветшалого строения будет строить не одно тысячу евро, а в десятки тысяч раз больше. К настоящему времени она потратила 12 тысяч евро на оплату труда и материалы для первого дома и ожидает, что полная стоимость ремонта составит около 20 тысяч евро. Таким образом, в три дома ей придется вложить около 60 тысяч.

Бизнесвумен посоветовала хорошо подумать, прежде чем приобретать такие дома за евро, поскольку их восстановление обойдется очень дорого. Она также порекомендовала ознакомиться с тем местом, где приобретается недвижимость, поскольку все они имеют разные схемы оплаты и правила, определяющие, когда и кем должны быть выполнены ремонтные работы.

Ранее семейная пара из пригорода нидерландского города Эйндховен стала первым арендатором дома, полностью напечатанного на 3D-принтере. После переезда супруги поделились впечатлениями с изданием The Guardian.