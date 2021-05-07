В Чехии уволили заявившего о планах купить «Спутник V» чиновника

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек уволил гетмана Пардубицкого края Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта». Ранее упомянутый чиновник рассказал журналистам о планах Гамачека закупить партию «Спутника V», уточняет издание Novinky.cz.

Сам глава МВД подтвердил эту информацию.

По имеющимся данным, решение было принято после того, как Нетолицкий в беседе с журналистами чешского информационного агентства (ЧТК) рассказал, что в апреле Гамачек якобы признался ему в намерениях завезти в Чехию из России партию вакцины «Спутник V». Тогда, утверждал чиновник, министр уверял, что уже обо всем договорился с представителями российской стороны.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в середине апреля Гамачек намеревался замять скандал со взрывами на складах боеприпасов во Врбетице в обмен на партию «Спутника V», а также согласие Москвы на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Праге. При этом сам глава МВД Чехии назвал подобные сообщения спекуляциями и опроверг их.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которого погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.