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Российский политолог связал обострение в Донбассе с визитом Блинкена и Пасхой

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Руины монастыря после обстрела в поселке Веселое, Донбасс
Руины монастыря после обстрела в поселке Веселое, Донбасс
Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

Политолог Сергей Марков в беседе с телеканалом «360» назвал причины эскалации конфликта в Донбассе. По его мнению, обострение связано с визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Первая причина — они так встречают Блинкена. Власти Украины считают его начальником страны, поскольку он принимает ключевые решения, и они считают, что госсекретарю очень приятно, когда убивают русских, когда можно развязывание конфликта свалить на русских», — отметил эксперт.

Второй причиной, по мнению Маркова, стала Пасха. Политолог отметил, что среди неонацистских подразделений, воюющих в Донбассе, много католиков и язычников, которые «как бы мстят» в святой для христиан праздник. Третья причина в том, что неонацисты «ненавидят Россию», добавил специалист, они обостряют конфронтацию в преддверии Дня Победы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что возобновления боевых действий на юго-востоке Украины не произойдет и «разум возобладает». По словам официального представителя Кремля, такое обострение конфликта в регионе было бы сумасшествием. При этом Песков подчеркнул, что говорить о военном потенциале решения проблем «вообще никогда не хочется».

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