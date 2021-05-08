В России проверят признанный учеными опасным пищевой краситель

Научно-исследовательские организации России тщательно проверят пищевые добавки с содержанием Е171, или диоксидом титана, который ученые из Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA) признали опасным. Такое поручение дала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Специалисты оценят возможные риски и в случае необходимости внесут корректировки в существующие нормативные акты в стране в соответствии с европейским законодательством.

По информации Роспотребнадзора, в 2019 году в России уже проверяли диоксид титана в составе пищевой добавки Е171. Тогда были установлены возможные риски только для вещества в наноформе. «Ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — заверили в ведомстве.

Ранее европейские специалисты выявили, что искусственный краситель под маркировкой Е171 может быть генотоксичен, то есть способен повреждать ДНК. Вещество, по их выводам, может накапливаться в клетках и становиться причиной развития рака.

Популярный краситель Е171 используется в пищевой промышленности, благодаря ему продукты приобретают привлекательный внешний вид, продлевается срок их хранения. Он также присутствует в косметике, красках и лекарствах.