Ученые признали опасным популярный пищевой краситель

Искусственный краситель под маркировкой Е-171 или диоксид титана больше не считается безопасным. К такому выводу пришли ученые из Европейского агентства по продовольственной безопасности (EFSA), сообщается на сайте организации.

«Принимая во внимание все доступные научные исследования и данные, группа пришла к выводу, что диоксид титана больше не может считаться безопасным в качестве пищевой добавки», — пояснил председатель экспертной группы EFSA по пищевым добавкам и ароматизаторам Маджед Юнес.

Профессор отметил, что ученые не исключают генотоксичности добавки, то есть способности повреждать ДНК. Вещество может накапливаться в клетках и становиться причиной развития рака. Популярный краситель Е-171 используется в пищевой промышленности, благодаря ей продукты приобретают привлекательный внешний вид, продлевается срок их хранения. Он также присутствует в косметике, красках и лекарствах.

Ранее были названы признаки клубники с вредными добавками. Отличить хорошую ягоду от тех, которые покупать не стоит, можно по запаху и внешнему виду. Естественно выращенная клубника имеет выраженный аромат и насыщенный вкус, а не имеющая запаха, но при этом яркая, скорее всего, содержит красители. Кроме того, крупные ягоды, вероятно, росли с использованием гормонов.