Туктамышева взволновала подписчиков фото с отпечатками ладоней на ягодицах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева взволновала подписчиков фотографиями в купальнике. Серию снимков она опубликовала в Instagram.

Спортсменка выложила сделанные с разных ракурсов фото с морского побережья. На одной из них на ягодицах фигуристки видны отпечатки ладоней. К публикации оставили сотни восторженных комментариев.

Фото опубликовано @liza_tuktik

«Вызывайте пожарных», — написала nastasya_skh. «Какая же Вы все-таки хулиганка, Елизавета», — отметил olegandrienko67. «Более тонкий есть купальник?» — поинтересовался bumerang7713.

В марте Туктамышева завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме. В ее активе также победа на первенстве планеты-2015. В том же году она завоевала главный приз на чемпионате Европы.

В конце февраля Туктамышева поучаствовала в эротической фотосессии для журнала Maxim. Спортсменка призналась, что ее немного пугает возможная реакция общественности.